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У Львові та Тернополі повідомляють про вибухи. ОНОВЛЕНО

У Львові та Тернополі повідомляють про вибухи. ОНОВЛЕНО
Вранці 10 жовтня ворог завдав удару по кількох українських містах. Зокрема про вибухи повідомляють на Львівщині і Тернопільщині.

За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у місті працює ППО. Мер міста Андрій Садовий зазначив, що навчання у школах сьогодні буде у дистанційному форматі. Онлайн-урок почнеться за годину після відбою повітряної тривоги.

Відомо також, що у Львові – перебої з мобільним зв'язком, утім його незабаром відновлять.

Оновлено станом на 09:47. Голова Львівської ОВА офіційно підтвердив, що зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.

"Більше інформації – згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", – зауважив Козицький.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш також повідомив, що у місті працює ППО.

Залишайтесь в укриттях!


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Теги: Вибухи, Львів, Тернопіль
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