У Львові та Тернополі повідомляють про вибухи. ОНОВЛЕНО





За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у місті працює ППО. Мер міста Андрій Садовий



Відомо також, що у Львові – перебої з мобільним зв'язком, утім його незабаром відновлять.



Оновлено станом на 09:47. Голова Львівської ОВА офіційно підтвердив, що зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.



"Більше інформації – згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", – зауважив Козицький.



Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш також



Залишайтесь в укриттях!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 10 жовтня ворог завдав удару по кількох українських містах. Зокрема про вибухи повідомляють на Львівщині і Тернопільщині., у місті працює ППО. Мер міста зазначив , що навчання у школах сьогодні буде у дистанційному форматі. Онлайн-урок почнеться за годину після відбою повітряної тривоги.Відомо також, що у Львові – перебої з мобільним зв'язком, утім його незабаром відновлять.Голова Львівської ОВА офіційно підтвердив, що зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області."Більше інформації – згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", – зауважив Козицький.Очільник Тернопільської ОВАтакож повідомив , що у місті працює ППО.

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