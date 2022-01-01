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Масована атака по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені, – голова ОВА

Масована атака по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені, – голова ОВА
Сьогодні, 10 жовтня, росіяни били ракетами, «Ураганами», «Градами» та важкою артилерією по 4 районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

У Нікопольському обстріляли 3 громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську.

У самому Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики уже підключили.

Російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій - інформація уточнюється.

У Криворізькому районі ворог «Ураганами» ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві нашою ППО знищено.
Масована атака по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені, – голова ОВА

Станом на 21.43 Резніченко повідомив, що є загиблі та поранені.

На місцях ударів працюють усі служби.


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Теги: Росія, Україна, війна
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