Масована атака по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені, – голова ОВА





Про це Валентин Резніченко.



У Нікопольському обстріляли 3 громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську.



У самому Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики уже підключили.



Російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих.



У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій - інформація уточнюється.



У Криворізькому районі ворог «Ураганами» ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.



На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві нашою ППО знищено.



Станом на 21.43 Резніченко повідомив, що є загиблі та поранені.



На місцях ударів працюють усі служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 жовтня, росіяни били ракетами, «Ураганами», «Градами» та важкою артилерією по 4 районах Дніпропетровської області.Про це повідомив голова ОВАУ Нікопольському обстріляли 3 громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську.У самому Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики уже підключили.Російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих.У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій - інформація уточнюється.У Криворізькому районі ворог «Ураганами» ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві нашою ППО знищено.Станом на 21.43 Резніченко повідомив, що є загиблі та поранені.На місцях ударів працюють усі служби.

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