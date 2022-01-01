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Росіяни нанесли ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Житомирщини

Росіяни нанесли ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Житомирщини
Росіяни вранці, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України. Під удар потрапив й Житомир.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях: у Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській.

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Теги: Росія, Україна, війна
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