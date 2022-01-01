Росіяни нанесли ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Житомирщини





Про це Віталій Бунечко.



"Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - йдеться в повідомленні.



Сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях: у Вінницькій,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вранці, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України. Під удар потрапив й Житомир.Про це повідомив голова Житомирської ОВА"Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - йдеться в повідомленні.Сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях: у Вінницькій, Львівській , Миколаївській, Хмельницькій , Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській

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