У Хмельницькій області спрацювала ППО





Про це Сергій Гамалій.



"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.



Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хмельницькій області вранці 10 жовтня спрацювала ППО.Про це повідомив голова ОВА"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.Як попередив голова Чернігівської ОВА , росіяни для масованого удару задіяли авіацію.

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