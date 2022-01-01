У Хмельницькій області спрацювала ППО
Сьогодні, 09:23
У Хмельницькій області вранці 10 жовтня спрацювала ППО.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.
Як попередив голова Чернігівської ОВА, росіяни для масованого удару задіяли авіацію.
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Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.
Як попередив голова Чернігівської ОВА, росіяни для масованого удару задіяли авіацію.
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