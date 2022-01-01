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У Хмельницькій області спрацювала ППО

У Хмельницькій області спрацювала ППО
У Хмельницькій області вранці 10 жовтня спрацювала ППО.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога триває більше двох годин, телеграм-канали пишуть, що також було чути вибухи в Житомирі та в Київській області.

Як попередив голова Чернігівської ОВА, росіяни для масованого удару задіяли авіацію.

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Теги: Росія, Україна, війна
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