У Києві російські ракети поцілили у дитячий майданчик, музей та «міст Кличка»
Сьогодні, 10:30
Показали, куди поцілили росіяни у центрі Києва.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків ударів окупантів.
"Дитячий майданчик та музей Ханенків в центрі столиці, ось куди цілили російські терористи. Вбивають культуру та наших дітей", - йдеться в повідомленні.
Такж російська ракета влучила по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз, відомому як «міст Кличка».
Нагадаємо, що у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. На жаль, є травмовані і загиблі на різних точках ударів.
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Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків ударів окупантів.
"Дитячий майданчик та музей Ханенків в центрі столиці, ось куди цілили російські терористи. Вбивають культуру та наших дітей", - йдеться в повідомленні.
Такж російська ракета влучила по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз, відомому як «міст Кличка».
Нагадаємо, що у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. На жаль, є травмовані і загиблі на різних точках ударів.
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