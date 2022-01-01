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У Києві російські ракети поцілили у дитячий майданчик, музей та «міст Кличка»

У Києві російські ракети поцілили у дитячий майданчик, музей та «міст Кличка»
Показали, куди поцілили росіяни у центрі Києва.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків ударів окупантів.

"Дитячий майданчик та музей Ханенків в центрі столиці, ось куди цілили російські терористи. Вбивають культуру та наших дітей", - йдеться в повідомленні.

Такж російська ракета влучила по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз, відомому як «міст Кличка».

Нагадаємо, що у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. На жаль, є травмовані і загиблі на різних точках ударів.
У Києві російські ракети поцілили у дитячий майданчик, музей та «міст Кличка»
У Києві російські ракети поцілили у дитячий майданчик, музей та «міст Кличка»
У Києві російські ракети поцілили у дитячий майданчик, музей та «міст Кличка»
У Києві російські ракети поцілили у дитячий майданчик, музей та «міст Кличка»
У Києві російські ракети поцілили у дитячий майданчик, музей та «міст Кличка»




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Теги: Росія, Україна, війна
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