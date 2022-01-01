Росія атакувала Сумщину: 70 «прильотів» за день
Сьогодні, 05:56
Громади Сумської області росіяни атакували з різного озброєння, загинула жінка.
Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Великописарівська громада. Після 9 ранку 4 міни. Майже опівдні іще 8 мін та реактивна артилерія – 20 приходів.
Пошкоджено майно аграрного підприємства в одному із сіл", - написав Живицький.
По Середино-Будській громаді росіяни вдарили трьома мінами, а близько 16 години 10 мінами.
Майже о 14 годині по Краснопільській громаді "прилетіло" 10 снарядів з реактивної артилерії. Трохи згодом по іншій частині громади – 12 снарядів із ствольної артилерії, (152-мм).
Майже о 15 годині росіяни по Есманьській громаді запустили 5 мін.
У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка.
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Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Великописарівська громада. Після 9 ранку 4 міни. Майже опівдні іще 8 мін та реактивна артилерія – 20 приходів.
Пошкоджено майно аграрного підприємства в одному із сіл", - написав Живицький.
По Середино-Будській громаді росіяни вдарили трьома мінами, а близько 16 години 10 мінами.
Майже о 14 годині по Краснопільській громаді "прилетіло" 10 снарядів з реактивної артилерії. Трохи згодом по іншій частині громади – 12 снарядів із ствольної артилерії, (152-мм).
Майже о 15 годині росіяни по Есманьській громаді запустили 5 мін.
У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка.
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