Росія атакувала Сумщину: 70 «прильотів» за день





Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації



"Великописарівська громада. Після 9 ранку 4 міни. Майже опівдні іще 8 мін та реактивна артилерія – 20 приходів.



Пошкоджено майно аграрного підприємства в одному із сіл", - написав Живицький.



По Середино-Будській громаді росіяни вдарили трьома мінами, а близько 16 години 10 мінами.



Майже о 14 годині по Краснопільській громаді "прилетіло" 10 снарядів з реактивної артилерії. Трохи згодом по іншій частині громади – 12 снарядів із ствольної артилерії, (152-мм).



Майже о 15 годині росіяни по Есманьській громаді запустили 5 мін.



У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громади Сумської області росіяни атакували з різного озброєння, загинула жінка.Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. "Великописарівська громада. Після 9 ранку 4 міни. Майже опівдні іще 8 мін та реактивна артилерія – 20 приходів.Пошкоджено майно аграрного підприємства в одному із сіл", - написав Живицький.По Середино-Будській громаді росіяни вдарили трьома мінами, а близько 16 години 10 мінами.Майже о 14 годині по Краснопільській громаді "прилетіло" 10 снарядів з реактивної артилерії. Трохи згодом по іншій частині громади – 12 снарядів із ствольної артилерії, (152-мм).Майже о 15 годині росіяни по Есманьській громаді запустили 5 мін.У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка.

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