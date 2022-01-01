10 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сергій Сафулько (на фото).



Також день народження цього дня відзначають журналіст Михайло Щоголєв та громадська діячка Олександра Ткачук.



Бажаємо їх, а також усіх тим, хто сьогодні святкує день народження міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів та мирного неба.



У неділю, 10 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Павліна, Зінаїда, Ігнат та Марк.​

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 10 жовтня святкує волинський адвокат, заслужений юрист України, член Вищої ради юстиції та засновник адвокатської компанії «Конфідент»(на фото).Також день народження цього дня відзначають журналістта громадська діячкаБажаємо їх, а також усіх тим, хто сьогодні святкує день народження міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів та мирного неба.У неділю, 10 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Павліна, Зінаїда, Ігнат та Марк.​

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