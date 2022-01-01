10 жовтня на Волині: гортаючи календар

10 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження 10 жовтня святкує волинський адвокат, заслужений юрист України, член Вищої ради юстиції та засновник адвокатської компанії «Конфідент» Сергій Сафулько (на фото).

Також день народження цього дня відзначають журналіст Михайло Щоголєв та громадська діячка Олександра Ткачук.

Бажаємо їх, а також усіх тим, хто сьогодні святкує день народження міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів та мирного неба.

У неділю, 10 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Павліна, Зінаїда, Ігнат та Марк.​

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Теги: День народження, Луцьк
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Коментарі 1
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А також відомий у минулому волинський радіожурналість Григорій Потапенко.
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