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До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО

До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
Волинські рятувальники допомогли громадянам, які евакуювались з геріатричного пансіонату з Харківської області та прибули 9 жовтня вранці потягом в Луцьк.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Співробітники аварійно-рятувальної частини спецпризначення допомогли громадянам похилого віку, в тому числі п’ятьом людям на візках, зійти з потягу та дістатись автобусу ДСНС.

На місці працювала також психологиня ГУ ДСНС області.

Евакуйованих громадян доправили до геріатричного пансіонату у Луцьку для подальшого перебуванння.
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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