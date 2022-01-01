До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Волинські рятувальники допомогли громадянам, які евакуювались з геріатричного пансіонату з Харківської області та прибули 9 жовтня вранці потягом в Луцьк.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Співробітники аварійно-рятувальної частини спецпризначення допомогли громадянам похилого віку, в тому числі п’ятьом людям на візках, зійти з потягу та дістатись автобусу ДСНС.
На місці працювала також психологиня ГУ ДСНС області.
Евакуйованих громадян доправили до геріатричного пансіонату у Луцьку для подальшого перебуванння.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Співробітники аварійно-рятувальної частини спецпризначення допомогли громадянам похилого віку, в тому числі п’ятьом людям на візках, зійти з потягу та дістатись автобусу ДСНС.
На місці працювала також психологиня ГУ ДСНС області.
Евакуйованих громадян доправили до геріатричного пансіонату у Луцьку для подальшого перебуванння.
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