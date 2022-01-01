До Луцька з Харківщини евакуювали жителів геріатричного пансіонату. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Співробітники аварійно-рятувальної частини спецпризначення допомогли громадянам похилого віку, в тому числі п’ятьом людям на візках, зійти з потягу та дістатись автобусу ДСНС.



На місці працювала також психологиня ГУ ДСНС області.



Евакуйованих громадян доправили до геріатричного пансіонату у Луцьку для подальшого перебуванння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники допомогли громадянам, які евакуювались з геріатричного пансіонату з Харківської області та прибули 9 жовтня вранці потягом в Луцьк.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Співробітники аварійно-рятувальної частини спецпризначення допомогли громадянам похилого віку, в тому числі п’ятьом людям на візках, зійти з потягу та дістатись автобусу ДСНС.На місці працювала також психологиня ГУ ДСНС області.Евакуйованих громадян доправили до геріатричного пансіонату у Луцьку для подальшого перебуванння.

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