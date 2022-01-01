На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня

Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.8 жовтня підрозділи служби 101 Волині ліквідували 3 пожежі. О 10:21 надійшло повідомлення про загорання у житловому будинку в с. Нехвороща Зимнівської громади Володимирського району. Ліквідували пожежу та запобігли знищенню оселі вогнеборці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру та команда місцевої пожежної охорони с. Бубнів. Ймовірна причина - коротке замикання електромережі. Вогнем пошкоджено частково перекриття та оздоблення стін, речі домашнього вжитку.Вечірньої пори виникло дві пожежі в Ковельському районі. В селищі Заболоття через недолік конструкцій пічного опалення загорілась літня кухня. Вогонь загасили рятувальники 14-ї ДПРЧ смт Ратне та команда місцевої пожежної охорони с.Заболоття.В с. Дубечне з цієї ж причини виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка та вогнеборці села Дубечне оперативно ліквідували пожежу – вогонь встиг пошкодити тільки перекриття.