На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня

На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

8 жовтня підрозділи служби 101 Волині ліквідували 3 пожежі. О 10:21 надійшло повідомлення про загорання у житловому будинку в с. Нехвороща Зимнівської громади Володимирського району. Ліквідували пожежу та запобігли знищенню оселі вогнеборці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру та команда місцевої пожежної охорони с. Бубнів. Ймовірна причина - коротке замикання електромережі. Вогнем пошкоджено частково перекриття та оздоблення стін, речі домашнього вжитку.

Вечірньої пори виникло дві пожежі в Ковельському районі. В селищі Заболоття через недолік конструкцій пічного опалення загорілась літня кухня. Вогонь загасили рятувальники 14-ї ДПРЧ смт Ратне та команда місцевої пожежної охорони с.Заболоття.
На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня

В с. Дубечне з цієї ж причини виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка та вогнеборці села Дубечне оперативно ліквідували пожежу – вогонь встиг пошкодити тільки перекриття.
На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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