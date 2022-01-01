Вибух на Кримському мосту: Жданов оцінив можливі сценарії

Вибух на Кримському мосту: Жданов оцінив можливі сценарії
Військовий експерт Олег Жданов назвав три вірогідні сценарії щодо вибуху на Кримському мосту. Це - підрив вантажівки, підрив мосту або ракетний удар.

Про це військовий експерт сказав на своєму ютуб-каналі, пише ТСН.

"Є три сценарії щодо вибухів на Кримському мосту. Найвірогідніший та медійний сценарій з боку РФ - це підрив фури під час її руху по мосту, що призвело до обвалу дорожнього покриття та пожежі цистерн. Другий - це підрив самого мосту, тобто він міг бути заздалегідь замінований. Третя версія - ракетний удар. І ця версія не розглядається російською стороною. До нас вони до речі, претензій майже не мали. А тому можна погодитись з тим фактом, що це - внутрішні конфлікти у Росії", - сказав Олег Жданов.

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Теги: Кримський міст, вибух, Жданов
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