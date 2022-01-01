Волонтери на Волині виготовляють окопні свічки для військових. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Зоя Іщук.



Металеві банки, картон, використані свічки та продукти бджільництва приносили мешканці Рожища та громади.



Жерстяні бляшанки обрізають для однакової висоти. Потім потрібно залити закручений у бляшанку картон розплавленим воском та парафіном, – каже волонтер Олександр Петрук.



Додає: свічки перевіряли, горять вони до чотирьох-п'яти годин, за цей час військові можуть нагріти собі чаю чи розігріти їжу.



Разом із дорослими волонтерами працюють діти. Школярка Марія Репш вдруге разом із подругами таким чином прийшла допомогти армії.



"Перші рази легко, але потім починають пальці боліти, руки це все крутити та затискати, потім стає важко, але звикнеш і буде нормально", – говорить дівчина.





Рожищенські волонтери періодично відправляють військовим передачі з продуктами та одягом, туди докладають й окопні свічки, – розповідає волонтерка Зоя Іщук. З її слів, скільки виготовили окопних свічок — не рахували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окопні свічки для українських військових виготовляють волонтери у Рожищі. Необхідні для свічок матеріали назбирали за кілька тижнів.Про це розповіла Суспільному волонтеркаМеталеві банки, картон, використані свічки та продукти бджільництва приносили мешканці Рожища та громади.Жерстяні бляшанки обрізають для однакової висоти. Потім потрібно залити закручений у бляшанку картон розплавленим воском та парафіном, – каже волонтерДодає: свічки перевіряли, горять вони до чотирьох-п'яти годин, за цей час військові можуть нагріти собі чаю чи розігріти їжу.Разом із дорослими волонтерами працюють діти. Школяркавдруге разом із подругами таким чином прийшла допомогти армії."Перші рази легко, але потім починають пальці боліти, руки це все крутити та затискати, потім стає важко, але звикнеш і буде нормально", – говорить дівчина.Рожищенські волонтери періодично відправляють військовим передачі з продуктами та одягом, туди докладають й окопні свічки, – розповідає волонтерка Зоя Іщук. З її слів, скільки виготовили окопних свічок — не рахували.

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