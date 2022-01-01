Волонтери на Волині виготовляють окопні свічки для військових. ФОТО. ВІДЕО

Волонтери на Волині виготовляють окопні свічки для військових. ФОТО. ВІДЕО
Окопні свічки для українських військових виготовляють волонтери у Рожищі. Необхідні для свічок матеріали назбирали за кілька тижнів.

Про це розповіла Суспільному волонтерка Зоя Іщук.

Металеві банки, картон, використані свічки та продукти бджільництва приносили мешканці Рожища та громади.

Жерстяні бляшанки обрізають для однакової висоти. Потім потрібно залити закручений у бляшанку картон розплавленим воском та парафіном, – каже волонтер Олександр Петрук.
Волонтери на Волині виготовляють окопні свічки для військових. ФОТО. ВІДЕО

Додає: свічки перевіряли, горять вони до чотирьох-п'яти годин, за цей час військові можуть нагріти собі чаю чи розігріти їжу.

Разом із дорослими волонтерами працюють діти. Школярка Марія Репш вдруге разом із подругами таким чином прийшла допомогти армії.
Волонтери на Волині виготовляють окопні свічки для військових. ФОТО. ВІДЕО


"Перші рази легко, але потім починають пальці боліти, руки це все крутити та затискати, потім стає важко, але звикнеш і буде нормально", – говорить дівчина.


Рожищенські волонтери періодично відправляють військовим передачі з продуктами та одягом, туди докладають й окопні свічки, – розповідає волонтерка Зоя Іщук. З її слів, скільки виготовили окопних свічок — не рахували.

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Теги: окопні свічки, волонтери, Волинь
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