Кому потрібно і чому важливо проходити скринінг на депресію





Пройдіть скринінг на депресію. Це можна зробити як офлайн у вашого сімейного лікаря або фахівця з психічного здоров’я, так і



Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.



Довідково.



Депресія – це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.



Депресія у жінок розвивається значно частіше, ніж у чоловіків.



Депресія – це не вияв слабкості, не хандра і не ПМС. Це хвороба, яка може виникнути у кожного. В Україні депресія є найбільш поширеною проблемою серед психічних розладів. Українці страждають депресією значно частіше, аніж жителі країн Європейського Союзу. І показники захворюваності у нашій країні продовжують зростати.



До симптомів депресії відносять:



— Переважно пригнічений настрій;



— Істотно знижений інтерес до справ та інших активностей і відсутність задоволення від них;



— Істотна втрата або набір ваги;



— Порушення сну;



— Збудливість або пригальмованість;



— Втома чи втрата енергії;



— Переживання власної меншовартості або безпідставної провини;



— Нездатність концентрувати увагу чи ясно думати;



— Регулярні думки про смерть, наміри чи спроби самогубства.



Щонайменше п’ять із цих симптомів мають проявлятися протягом двох тижнів — лише тоді можна буде діагностувати хворобу. Скринінг на депресію можна пройти самостійно, проте надзвичайно важливо після того проконсультуватися із фахівцем з психічного здоров’я, адже діагностичну цінність мають тільки дослідження, проведені фахівцем.



Шкала Бека — класичний тест для долікарської оцінки вираженості депресії. Цей опитувальник складений на основі спостережень клінічних хворих. Шкала Занга також є однією з найпопулярніших методик діагностики депресії. Тест допомагає виявити соматичні, психологічні, поведінкові та афективні прояви захворювання.



Отримати першу консультацію щодо проявів депресії можна у вашого сімейного лікаря, невролога та психотерапевта. Якщо у вас ніколи раніше не було депресії, почніть з сімейного лікаря. Деякі її симптоми можуть бути пов’язані з фізичним станом.



Депресію поділяють на три типи залежно від тяжкості перебігу захворювання: легку, помірну і важку. Лікування призначається відповідно до ступеня важкості депресії.



У людини з легкою формою з’являються деякі труднощі у виконанні звичайної роботи, але це майже не впливає на загальний результат і функціонування людини. При важкій формі депресії людина не справляється з соціальними функціями і навіть щоденною домашньою роботою, вона може виконувати лише найпростіші побутові справи.



Лікування



Легку форму депресії можна вилікувати без медикаментів, за допомогою певних психотерапевтичних методів. Але при середній та важкій формі може знадобитись медикаментозне лікування і психотерапія з кваліфікованими спеціалістами.



Самолікування депресії антидепресантами є дуже небезпечним. Антидепресанти можна примати тільки за призначенням лікаря. Нехтування цим правилом може призвести до посилення депресії.



Пам’ятайте! Депресія не минає сама по собі. Як і будь-яка хвороба, вона може прогресувати. Це головна причина, чому її не можна соромитися і потрібно лікувати.

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