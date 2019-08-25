Приїдуть найсильніші люди світу: вперше на Волині – міжнародні змагання зі стронгмену

Приїдуть найсильніші люди світу: вперше на Волині – міжнародні змагання зі стронгмену
15 жовтня у Луцьку пройде Міжнародний турнір силанів The World's Strongest Cossacks 2022.

Про це повідомляє Волинська обласна рада.

За головний кубок будуть змагатися професійні спортсмени.

Міжнародна команда:

Савіцкас Жидрунас – литовський спортсмен-важкоатлет, паверліфтер і «Найсильніша людина планети», «Найсильніша людина світу» 2009, 2010, 2012 і 2014 років. Досягнення Савіцкаса занесені в книгу рекордів Гіннеса.

Гевін Білтон – професійний стронгмен з Уельсу, один із найважчих силачів у світі, дворазовий переможець конкурсу «Найсильніша людина» Великобританії.

Андріс Діланс – змагання Rakvere Rammumees 202.

Українська команда:

Олексій Новіков – чотири рази здобував звання найсильнішої людини України. У 2021 році здобув титул найсильнішого у Європі та на планеті.

Павло Кордіяка – найсильніша людина України 2020, абсолютний чемпіон України 2019, 2020 років, чемпіон світу з Логліфту 2019, переможець World Strongman games Uzbekistan 2019 року.

Роман Греков – Чемпіон України 2021, здобув 3 місце на Ukrainian Strongest Man 2021, поставив світовий рекорд в піднятті гігантської гантелі, у ваговій категорії до 105 кг.

Для глядачів підготували і насичену розважальну програму. Особливим гостем заходу буде гурт PROBASS ∆ HARDI зі знаменитою піснею “Доброго вечора ми з України”. Крім того, буде нагода подякувати Захисникам України, які зараз на фронті.

Змагання розпочнуться о 13:00.

Місце проведення: Музей українського сучасного мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).

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Теги: стронгмен, змагання
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