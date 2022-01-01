Погода на завтра, 9 жовтня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 9 жовтня, у Луцьку та Волинській області
У Луцьку 9 жовтня з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 16°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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