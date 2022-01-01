Погода на завтра, 9 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 9 жовтня з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 16°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 16°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кому потрібно і чому важливо проходити скринінг на депресію
Сьогодні, 20:40
Погода на завтра, 9 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Приїдуть найсильніші люди світу: вперше на Волині – міжнародні змагання зі стронгмену
Сьогодні, 19:10
Яйця здорожчали вдвічі: яка ситуація із цінами на Волині
Сьогодні, 18:12
Медіа