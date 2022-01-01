Яйця здорожчали вдвічі: яка ситуація із цінами на Волині





Про це розповів Олег Янюк.



Також серед лідерів здорожчання – молочна продукція. Зокрема сметана та сир.



"Суттєво на ринках подорожчали яйця. Мінімальна ціна на найменші курячі яйця зараз 48 гривень. Максимальна – 55", – зазначив завідувач сектору контролю за цінами.



Менш суттєво, каже Олег Янюк, але зросла також ціна на м'ясну продукцію. Вартість олії та цукру суттєво не змінилися, хоча зберігається тенденція до зростання у ціні.



Водночас зменшилася вартість гречки. Кілограм крупи на ринках коштує від 50 до 60 гривень. Це пов'язано із тим, що в країні з'явився новий урожай гречки.



Зі слів Олега Янюка, моніторинг цін на ринках області фахівці Держпродспожислужби здійснюють двічі на тиждень. З тими продавцями чи підприємцями, у кого суттєво безпідставно завищені ціни, проводять профілактичні бесіди. Перевірки в час воєнного стану у закладах торгівлі проводять лише за скаргами споживачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останній місяць найбільше на Волині здорожчали курячі яйця. Їх вартість за останні пів року зросла вдвічі.Про це розповів Суспільному завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби ВолиніТакож серед лідерів здорожчання – молочна продукція. Зокрема сметана та сир."Суттєво на ринках подорожчали яйця. Мінімальна ціна на найменші курячі яйця зараз 48 гривень. Максимальна – 55", – зазначив завідувач сектору контролю за цінами.Менш суттєво, каже Олег Янюк, але зросла також ціна на м'ясну продукцію. Вартість олії та цукру суттєво не змінилися, хоча зберігається тенденція до зростання у ціні.Водночас зменшилася вартість гречки. Кілограм крупи на ринках коштує від 50 до 60 гривень. Це пов'язано із тим, що в країні з'явився новий урожай гречки.Зі слів Олега Янюка, моніторинг цін на ринках області фахівці Держпродспожислужби здійснюють двічі на тиждень. З тими продавцями чи підприємцями, у кого суттєво безпідставно завищені ціни, проводять профілактичні бесіди. Перевірки в час воєнного стану у закладах торгівлі проводять лише за скаргами споживачів.

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