Яйця здорожчали вдвічі: яка ситуація із цінами на Волині
Сьогодні, 18:12
За останній місяць найбільше на Волині здорожчали курячі яйця. Їх вартість за останні пів року зросла вдвічі.
Про це розповів Суспільному завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Волині Олег Янюк.
Також серед лідерів здорожчання – молочна продукція. Зокрема сметана та сир.
"Суттєво на ринках подорожчали яйця. Мінімальна ціна на найменші курячі яйця зараз 48 гривень. Максимальна – 55", – зазначив завідувач сектору контролю за цінами.
Менш суттєво, каже Олег Янюк, але зросла також ціна на м'ясну продукцію. Вартість олії та цукру суттєво не змінилися, хоча зберігається тенденція до зростання у ціні.
Водночас зменшилася вартість гречки. Кілограм крупи на ринках коштує від 50 до 60 гривень. Це пов'язано із тим, що в країні з'явився новий урожай гречки.
Зі слів Олега Янюка, моніторинг цін на ринках області фахівці Держпродспожислужби здійснюють двічі на тиждень. З тими продавцями чи підприємцями, у кого суттєво безпідставно завищені ціни, проводять профілактичні бесіди. Перевірки в час воєнного стану у закладах торгівлі проводять лише за скаргами споживачів.
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Про це розповів Суспільному завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Волині Олег Янюк.
Також серед лідерів здорожчання – молочна продукція. Зокрема сметана та сир.
"Суттєво на ринках подорожчали яйця. Мінімальна ціна на найменші курячі яйця зараз 48 гривень. Максимальна – 55", – зазначив завідувач сектору контролю за цінами.
Менш суттєво, каже Олег Янюк, але зросла також ціна на м'ясну продукцію. Вартість олії та цукру суттєво не змінилися, хоча зберігається тенденція до зростання у ціні.
Водночас зменшилася вартість гречки. Кілограм крупи на ринках коштує від 50 до 60 гривень. Це пов'язано із тим, що в країні з'явився новий урожай гречки.
Зі слів Олега Янюка, моніторинг цін на ринках області фахівці Держпродспожислужби здійснюють двічі на тиждень. З тими продавцями чи підприємцями, у кого суттєво безпідставно завищені ціни, проводять профілактичні бесіди. Перевірки в час воєнного стану у закладах торгівлі проводять лише за скаргами споживачів.
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