Українські воїни збили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор»





Про це йдеться на facebook-сторінці бійців.



"Найновіший бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Гордість Росії… Долітався!", – йдеться в повідомленні.



Зауважимо, що Ка-52 здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали знищений бойовий вертоліт росіян Ка-52 "Алігатор".Про це йдеться на facebook-сторінці бійців."Найновіший бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Гордість Росії… Долітався!", – йдеться в повідомленні.Зауважимо, що Ка-52 здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

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