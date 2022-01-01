Українські воїни збили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор»

Українські воїни збили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор»
Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали знищений бойовий вертоліт росіян Ка-52 "Алігатор".

Про це йдеться на facebook-сторінці бійців.

"Найновіший бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Гордість Росії… Долітався!", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що Ка-52 здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.


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Теги: Ка-52 "Алігатор", бойовий вертоліт58
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