Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні
Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.

Про це з посиланням на кремлівські ЗМІ повідомляє "Українська Правда".

Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року.

Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.

Раніше угрупованням російських військ керував генерал Олександр Дворніков.

ЗМІ ще в липні повідомляли, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова.

Після цього розслідувачі писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковник Геннадій Жидко.

В той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.

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Теги: Сергій Суровікін
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