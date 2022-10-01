Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.



Про це з посиланням на кремлівські ЗМІ повідомляє



Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року.



Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.



Раніше угрупованням російських військ керував генерал Олександр Дворніков.



ЗМІ ще в липні повідомляли, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова.



Після цього розслідувачі писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковник Геннадій Жидко.



В той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міноборони РФ призначилокомандувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.Про це з посиланням на кремлівські ЗМІ повідомляє "Українська Правда" Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року.Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.Раніше угрупованням російських військ керував генерал Олександр Дворніков.ЗМІ ще в липні повідомляли, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова.Після цього розслідувачі писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковникВ той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію