Біля РАЦСу у Луцьку загубився 2-річний хлопчик: його знайшли патрульні





Про це повідомляє пресслужба патрульних.



Відомо, що хлопчик катався на самокаті біля РАЦСу. Бабуся під час прогулянки втратила з поля зору дитину.



Пошуки дитини рідні розпочали самостійно.



Інспектори оперативно прибули на місце події та поспілкувалися з жінкою, яка надала чіткий опис хлопчика.



Дитину поліцейські віднайшли на сусідній вулиці та передали в руки матері.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 7 жовтня, близько 18:00, патрульним надійшло повідомлення про те, що у Луцьку зник 2-річний хлопчик.Про це повідомляє пресслужба патрульних.Відомо, що хлопчик катався на самокаті біля РАЦСу. Бабуся під час прогулянки втратила з поля зору дитину.Пошуки дитини рідні розпочали самостійно.Інспектори оперативно прибули на місце події та поспілкувалися з жінкою, яка надала чіткий опис хлопчика.Дитину поліцейські віднайшли на сусідній вулиці та передали в руки матері.

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