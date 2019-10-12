Біля РАЦСу у Луцьку загубився 2-річний хлопчик: його знайшли патрульні

Біля РАЦСу у Луцьку загубився 2-річний хлопчик: його знайшли патрульні
Учора, 7 жовтня, близько 18:00, патрульним надійшло повідомлення про те, що у Луцьку зник 2-річний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба патрульних.

Відомо, що хлопчик катався на самокаті біля РАЦСу. Бабуся під час прогулянки втратила з поля зору дитину.

Пошуки дитини рідні розпочали самостійно.

Інспектори оперативно прибули на місце події та поспілкувалися з жінкою, яка надала чіткий опис хлопчика.

Дитину поліцейські віднайшли на сусідній вулиці та передали в руки матері.

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Теги: дитина, патрульні, розшук
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