На Волині сталася аварія: рятувальники вирізали з автівки двох постраждалих





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Аварія сталася на автошляху "Луцьк-Маневичі-Любешів".



Працівники 13 Державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі оперативно виїхали на місце виклику та деблокували з понівеченої автівки двох людей, яких передали до рук медиків для подальшої госпіталізації у лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 7 жовтня, о 20:53 диспетчер служби "103" повідомив рятувальників, що допомоги потребують пасажири, які втрапили у дорожньо-транспортну пригоду.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Аварія сталася на автошляху "Луцьк-Маневичі-Любешів".Працівники 13 Державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі оперативно виїхали на місце виклику та деблокували з понівеченої автівки двох людей, яких передали до рук медиків для подальшої госпіталізації у лікарню.

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