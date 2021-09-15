На Волині сталася аварія: рятувальники вирізали з автівки двох постраждалих

На Волині сталася аварія: рятувальники вирізали з автівки двох постраждалих
Учора, 7 жовтня, о 20:53 диспетчер служби "103" повідомив рятувальників, що допомоги потребують пасажири, які втрапили у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Аварія сталася на автошляху "Луцьк-Маневичі-Любешів".

Працівники 13 Державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі оперативно виїхали на місце виклику та деблокували з понівеченої автівки двох людей, яких передали до рук медиків для подальшої госпіталізації у лікарню.

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Теги: аварія, рятувальники
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