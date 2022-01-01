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Українські військові за добу ліквідували ще 380 окупантів: де росіяни зазнали найбільших втрат

Українські військові за добу ліквідували ще 380 окупантів: де росіяни зазнали найбільших втрат
За минулу добу, 7 жовтня, українські військові ліквідували ще 380 російських окупантів. За час активної війни проти України війська рф втратили вже близько 62 060 солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських військ із 24 лютого до 8 жовтня орієнтовно становлять:

— танків — 2472 (+6) одиниці;
— бойових броньованих машин — 5111 (+18) одиниць;
— артилерійських систем — 1459 (+4) одиниць;
— РСЗВ — 345 (+1) одиниць;
— засобів ППО — 180 (+3) одиниць;
— літаків — 266 одиниць;
— гелікоптерів — 234 (+1) одиниці;
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1079 (+12);
— крилатих ракет — 246;
— кораблів/катерів — 15;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 3875 (+13) одиниць;
— спеціальної техніки — 136 (+1) одиниць.

За даними Генштабу, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

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Теги: втрати ворога, війна
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