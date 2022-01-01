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Ліверпуль прийме «Євробачення» у 2023 році

Ліверпуль прийме «Євробачення» у 2023 році
Британське місто Ліверпуль вибороло право прийняти «Євробачення» у 2023 році. Велика Британія загалом вперше за останні 25 років проведе цей пісенний конкурс.

Про це пише Громадське з посиланням на BBC.

Ліверпуль обіграв Глазго у праві проводити конкурс. Офіційні особи міста заявили, що захід на 11-тисячній арені M&S Bank Arena буде проведено «від імені України».

Глазго був фаворитом букмекерів, але тепер Ліверпуль може очікувати тисячі відвідувачів у травні 2023 року. Цього року шоу у прямому ефірі дивилися близько 160 мільйонів телеглядачів у всьому світі.

У минулому Велика Британія приймала «Євробачення» вісім разів, востаннє в Бірмінгемі 1998 року. Але у 2023 році конкурс вперше пройде у Ліверпулі.

Що передувало?

Український гурт Kalush Orchestra переміг на «Євробаченні-2022», тож наступний пісенний конкурс мав відбутися в Україні. Проте Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що конкурс-2023 пройде у Великій Британії, яка цьогоріч посіла друге місце. В Україні Євробачення не відбудеться через повномасштабну війну.

Наступний конкурс проходитиме від імені України, також в України залишається місце у фіналі. Крім того, представники «Суспільного мовлення» співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи шоу під час «Євробачення-2023».

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Теги: Росія, Україна, війна
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