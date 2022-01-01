Укрпошта випустить марку зі зруйнованим Кримським мостом

Укрпошта випустить марку зі зруйнованим Кримським мостом
Укрпошта випустить поштову марку зі зруйнованим Кримським мостом: отримати можна буде в першій половині листопада.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрпошта".

Вслід за ЗСУ, які першими привітали путіна з 70-річчям, подарувавши йому вогняне шоу на кримському мосту, Укрпошта оголосила про свій подарунок очільнику держави-терориста. Поштовий оператор анонсував випуск поштової марки «Кримський міст на біс!».

Оскільки до театру воєнних дій в Україні прикуті погляди мільйонів експертів, дипломатів, політиків та звичайних людей з усього світу, і не всі вони розуміють сакральну значущість Кримського моста для росії та важливість його пошкодження для ходу українсько-російської війни, було вирішено для ескізу марки використати сцену з відомого фільму. Точно так само, як ширився міф про непотоплюваність пароплаву, так і росія вибудовувала міф про те, що Кримський міст – символ вічного зв’язку українського Криму з росією.

Тираж марок – 7 млн екземплярів. Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків:

· недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях,

· легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро,

· Байрактар, що «випадково» пролітав над мостом,

· розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт.

Деталі щодо дати виходу марки та умов продажу будуть оприлюднені додатково.

Автор випуску Юрій Шаповал - український художник-живописець, працює у техніці живопису, графіки та інсталяції. Закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Учасник всеукраїнських і міжнародних виставок та пленерів.

Кримській міст, що з’єднує тимчасово окупований Кримський півострів із росією, – незаконне будівництво, що в рамках повномасштабної війни, розпочатої росією 24 лютого 2022 року, активно використовувався окупантами для підкріплення своєї армії.

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Теги: кримський міст, марка, Укрпошта
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