У Луцьку військовий одружився з коханою під час реабілітації після поранення





Про це Тамара Калинович.



Посадовиця розповіла, що чоловік повернувся додому через поранення і саме перебуває на реабілітації.



Подружжя Руслан та Марія у стосунках давно, але офіційний шлюб завжди відкладали на потім. "У нас і так все було добре, а ще боялися потривожити своє щастя", – кажуть молодята.



В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руслан добровольцем пішов до Збройних сил України. Брав участь у боях в Сєвєродонецьку та Авдіївці. На передовій чоловік був сім місяців. Нещодавно військовий повернувся до Луцька через поранення.



«Надзвичайно чутливо і емоційно проходила церемонія реєстрації шлюбу. “Ця жінка заслуговує на кохання” — весь час повторював Руслан, ховаючи за посмішкою сльози. А кажуть, що чоловіки не плачуть. Не вірте! «Сьогодні Ви здійснили нашу мрію», - сказав на прощання солдат», - написала Тамара Калинович.



Бажаємо щастя новоствореній сімейній парі під мирним небом незалежної України!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку військовослужбовець побрався із коханою, яку не бачив сім місяців.Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці начальниця місцевого РАЦСуПосадовиця розповіла, що чоловік повернувся додому через поранення і саме перебуває на реабілітації.Подружжя Руслан та Марія у стосунках давно, але офіційний шлюб завжди відкладали на потім. "У нас і так все було добре, а ще боялися потривожити своє щастя", – кажуть молодята.В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руслан добровольцем пішов до Збройних сил України. Брав участь у боях в Сєвєродонецьку та Авдіївці. На передовій чоловік був сім місяців. Нещодавно військовий повернувся до Луцька через поранення.«Надзвичайно чутливо і емоційно проходила церемонія реєстрації шлюбу. “Ця жінка заслуговує на кохання” — весь час повторював Руслан, ховаючи за посмішкою сльози. А кажуть, що чоловіки не плачуть. Не вірте! «Сьогодні Ви здійснили нашу мрію», - сказав на прощання солдат», - написала Тамара Калинович.Бажаємо щастя новоствореній сімейній парі під мирним небом незалежної України!

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