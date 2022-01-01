У Луцьку військовий одружився з коханою під час реабілітації після поранення

У Луцьку військовий одружився з коханою під час реабілітації після поранення
У Луцьку військовослужбовець побрався із коханою, яку не бачив сім місяців.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці начальниця місцевого РАЦСу Тамара Калинович.

Посадовиця розповіла, що чоловік повернувся додому через поранення і саме перебуває на реабілітації.

Подружжя Руслан та Марія у стосунках давно, але офіційний шлюб завжди відкладали на потім. "У нас і так все було добре, а ще боялися потривожити своє щастя", – кажуть молодята.

В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руслан добровольцем пішов до Збройних сил України. Брав участь у боях в Сєвєродонецьку та Авдіївці. На передовій чоловік був сім місяців. Нещодавно військовий повернувся до Луцька через поранення.

«Надзвичайно чутливо і емоційно проходила церемонія реєстрації шлюбу. “Ця жінка заслуговує на кохання” — весь час повторював Руслан, ховаючи за посмішкою сльози. А кажуть, що чоловіки не плачуть. Не вірте! «Сьогодні Ви здійснили нашу мрію», - сказав на прощання солдат», - написала Тамара Калинович.

Бажаємо щастя новоствореній сімейній парі під мирним небом незалежної України!

У Луцьку військовий одружився з коханою під час реабілітації після поранення



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Теги: одруження, військовий
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