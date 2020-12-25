У центрі Луцька водій таксі збив пішохода. ВІДЕО

У центрі Луцька водій таксі збив пішохода. ВІДЕО
Завдяки камерам відеоспостереження зафіксовано наїзд на пішохода на вулиці Словацького У Луцьку.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Інформують, що водій таксі «Еко», керуючи транспортним засобом марки Nissan, не надав переваги в русі пішоходу, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок цього трапилася дорожньо-транспортна пригода. Інспектор департаменту муніципальної варти, що був поряд, оперативно відреагував, викликав швидку медичну допомогу та поліцію для притягнення водія до відповідальності, згідно з чинним законодавством.

Нагадують також, що на нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в русі перед транспортними засобами з моменту, коли вони ступили на перехід. Для виконання вимоги цього пункту водій транспортного засобу обов'язково повинен своїм маневром показати пішоходам, що він дає дорогу, тобто знизити швидкість, якщо цього достатньо для того, щоб дати дорогу або зупинитися.

Забороняється здійснювати об'їзд пішохода, який перебуває на пішохідному переході незалежно від відстані між ним і транспортним засобом, а також збільшувати швидкість з метою «проскочити» перед пішоходом, який ступив на нерегульований пішохідний перехід.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: таксі, муніципальна варта, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька водій таксі збив пішохода. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
Росіяни опублікували відео вибуху на кримському мосту
Сьогодні, 10:00
ЗСУ відбили атаки росіян на Донбасі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:16
Луцьк зустрів тіла двох загиблих на війні воїнів
Сьогодні, 09:03
Горить кримський міст
Сьогодні, 08:15
Схожі новини
У Луцьку – ДТП за участю таксі. ФОТО У Луцьку – ДТП за участю таксі. ФОТО
06 серпень, 17:59
У Луцьку водій таксі спричинив ДТП і втік, – ЗМІ. ФОТО У Луцьку водій таксі спричинив ДТП і втік, – ЗМІ. ФОТО
13 лютий, 02:00
У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО
25 грудень, 2020, 16:25
У Луцьку тролейбус наїхав на таксі. ФОТО У Луцьку тролейбус наїхав на таксі. ФОТО
30 грудень, 2018, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька водій таксі збив пішохода. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
 0
Росіяни опублікували відео вибуху на кримському мосту
Сьогодні, 10:00
 0
ЗСУ відбили атаки росіян на Донбасі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:16
 0
Луцьк зустрів тіла двох загиблих на війні воїнів
Сьогодні, 09:03
 0
Горить кримський міст
Сьогодні, 08:15
 0
Медіа
відео
1/8