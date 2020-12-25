У центрі Луцька водій таксі збив пішохода. ВІДЕО

Завдяки камерам відеоспостереження зафіксовано наїзд на пішохода на вулиці Словацького У Луцьку.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Інформують, що водій таксі «Еко», керуючи транспортним засобом марки Nissan, не надав переваги в русі пішоходу, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок цього трапилася дорожньо-транспортна пригода. Інспектор департаменту муніципальної варти, що був поряд, оперативно відреагував, викликав швидку медичну допомогу та поліцію для притягнення водія до відповідальності, згідно з чинним законодавством.Нагадують також, що на нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в русі перед транспортними засобами з моменту, коли вони ступили на перехід. Для виконання вимоги цього пункту водій транспортного засобу обов'язково повинен своїм маневром показати пішоходам, що він дає дорогу, тобто знизити швидкість, якщо цього достатньо для того, щоб дати дорогу або зупинитися.Забороняється здійснювати об'їзд пішохода, який перебуває на пішохідному переході незалежно від відстані між ним і транспортним засобом, а також збільшувати швидкість з метою «проскочити» перед пішоходом, який ступив на нерегульований пішохідний перехід.