Росіяни опублікували відео вибуху на кримському мосту





Відео поширюють також у соцмережах.



За заявою російського Національного антитерористичного комітету, вибухнув вантажний автомобіль, частково обрушено два прольоти автомобільної частини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні ЗМІ поширюють відео з моментом вибуху на кримському мосту.Відео поширюють також у соцмережах.За заявою російського Національного антитерористичного комітету, вибухнув вантажний автомобіль, частково обрушено два прольоти автомобільної частини.

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