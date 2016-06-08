Росіяни опублікували відео вибуху на кримському мосту
Сьогодні, 10:00
Російські окупаційні ЗМІ поширюють відео з моментом вибуху на кримському мосту.
Відео поширюють також у соцмережах.
За заявою російського Національного антитерористичного комітету, вибухнув вантажний автомобіль, частково обрушено два прольоти автомобільної частини.
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Відео поширюють також у соцмережах.
За заявою російського Національного антитерористичного комітету, вибухнув вантажний автомобіль, частково обрушено два прольоти автомобільної частини.
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