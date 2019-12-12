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Луцьк зустрів тіла двох загиблих на війні воїнів

Луцьк зустрів тіла двох загиблих на війні воїнів
У Луцьк вранці 8 жовтня прибув екіпаж «НА ЩИТІ», який на рідну Волинь для вічного спочинку привозить тіла загиблих Героїв.

Цього дня до рідного дому їдуть двоє полеглих воїнів – Михайло Шилак та Роман Сорока.

Як і зазвичай, машини супроводу зустріли кортеж на заправці у селі Піддубці й рухалися за маршрутом Гаразджа - Київський майдан - просп. Волі - Набережна-Ковельська - Стефаника (Волинське обласне бюро судово-медичної експертизи).

Закликаємо своїх читачів належним чином зустрічати тих, хто став боронити нашу незалежність! Зупиніться на мить і вклоніться подвигу!


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Теги: загибель, воїни, війна, Герої
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