Луцьк зустрів тіла двох загиблих на війні воїнів





Цього дня до рідного дому їдуть двоє полеглих воїнів – Михайло Шилак та Роман Сорока.



Як і зазвичай, машини супроводу зустріли кортеж на заправці у селі Піддубці й рухалися за маршрутом Гаразджа - Київський майдан - просп. Волі - Набережна-Ковельська - Стефаника (Волинське обласне бюро судово-медичної експертизи).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьк вранці 8 жовтня прибув екіпаж «НА ЩИТІ», який на рідну Волинь для вічного спочинку привозить тіла загиблих Героїв.Цього дня до рідного дому їдуть двоє полеглих воїнів –таЯк і зазвичай, машини супроводу зустріли кортеж на заправці у селі Піддубці й рухалися за маршрутом Гаразджа - Київський майдан - просп. Волі - Набережна-Ковельська - Стефаника (Волинське обласне бюро судово-медичної експертизи).

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