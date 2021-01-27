Реставрація столітніх дверей з Луцька: коли завершать роботи і скільки це коштує

Реставрація столітніх дверей з Луцька: коли завершать роботи і скільки це коштує
В місті Івано-Франківськ завершують реставрацію столітніх автентичних дверей з трьох будівель у Луцьку.

Про це розповіла Суспільному засновниця ініціативи "Івано-Франківськ, який треба берегти" Марія Козакевич.

Після відновлення двері привезуть до Луцька та встановлять на місця за адресами: Словацького, 1, Кривий Вал, 32 та на Лесі Українки.

Роботи мали завершитися раніше, але завадила війна. Зараз майстри фарбують та підбирають скло.

Як розповів завідувач луцького відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис, після завершення основних робіт майстри приїдуть до Луцька для реставрації дверних коробок. На оновлення трьох автентичних дверей витратять орієнтовно 250 тисяч гривень з міського бюджету, адже двері мають велику історичну та архітектурну цінність.
Реставрація столітніх дверей з Луцька: коли завершать роботи і скільки це коштує

"Зелені" двері з будинку на вулиці Словацького, 1 виготовлені з п’ятьох дерев’яних частин, також там є скляні та ковані металеві елементи, каже краєзнавець Олександр Котис. Вони були зроблені у 20-их роках минулого століття для житлового будинку. На них різьблення та кватирки, притаманні стилю модерн в архітектурі.

Франківські майстри кажуть: колір та різьблені елементи на луцьких дверях намагалися зберегти максимально.


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Теги: Луцьк, двері, реставрація
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