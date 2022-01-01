У Володимирі провели в останню дорогу воїна Євгена Ворошика
Сьогодні, 16:49
8 жовтня у Володимирі попрощались із мешканцем міста, старшим сержантом Євгеном Ворошиком, який загинув від рук окупантів.
Про це повідомляє Володимирська міська рада.
Містяни віддали останню шану земляку, зустрівши жалобний кортеж навколішки та із прапорами у руках. Чин похорону, на якому були присутні рідні, друзі, побратими, та усі небайдужі мешканці, відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
29-річний старший сержант обіймав посаду командира відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки.
З перших днів російсько-української війни, яка розпочалась у 2014 році, мужньо захищав рідну землю від посягань ворога. До лав ЗСУ Євген Ворошик вступив за контрактом після проходження строкової служби ще у 2013 році.
Помер захисник 4 жовтня у шпиталі міста Харків від поранень, які отримав, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Першотравневе, що на Харківщині. Осиротілими залишилися мама Євгена, дружина та дворічний синочок.
Поховали полеглого воїна з усіма військовими почестями на кладовищі села Поничів.
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Про це повідомляє Володимирська міська рада.
Містяни віддали останню шану земляку, зустрівши жалобний кортеж навколішки та із прапорами у руках. Чин похорону, на якому були присутні рідні, друзі, побратими, та усі небайдужі мешканці, відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
29-річний старший сержант обіймав посаду командира відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки.
З перших днів російсько-української війни, яка розпочалась у 2014 році, мужньо захищав рідну землю від посягань ворога. До лав ЗСУ Євген Ворошик вступив за контрактом після проходження строкової служби ще у 2013 році.
Помер захисник 4 жовтня у шпиталі міста Харків від поранень, які отримав, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Першотравневе, що на Харківщині. Осиротілими залишилися мама Євгена, дружина та дворічний синочок.
Поховали полеглого воїна з усіма військовими почестями на кладовищі села Поничів.
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