У Володимирі провели в останню дорогу воїна Євгена Ворошика

Євгеном Ворошиком, який загинув від рук окупантів.



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Містяни віддали останню шану земляку, зустрівши жалобний кортеж навколішки та із прапорами у руках. Чин похорону, на якому були присутні рідні, друзі, побратими, та усі небайдужі мешканці, відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.



29-річний старший сержант обіймав посаду командира відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки.



З перших днів російсько-української війни, яка розпочалась у 2014 році, мужньо захищав рідну землю від посягань ворога. До лав ЗСУ Євген Ворошик вступив за контрактом після проходження строкової служби ще у 2013 році.



Помер захисник 4 жовтня у шпиталі міста Харків від поранень, які отримав, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Першотравневе, що на Харківщині. Осиротілими залишилися мама Євгена, дружина та дворічний синочок.



Поховали полеглого воїна з усіма військовими почестями на кладовищі села Поничів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 жовтня у Володимирі попрощались із мешканцем міста, старшим сержантом, який загинув від рук окупантів.Про це повідомляє Володимирська міська рада.Містяни віддали останню шану земляку, зустрівши жалобний кортеж навколішки та із прапорами у руках. Чин похорону, на якому були присутні рідні, друзі, побратими, та усі небайдужі мешканці, відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.29-річний старший сержант обіймав посаду командира відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки.З перших днів російсько-української війни, яка розпочалась у 2014 році, мужньо захищав рідну землю від посягань ворога. До лав ЗСУ Євген Ворошик вступив за контрактом після проходження строкової служби ще у 2013 році.Помер захисникв районі населеного пункту Першотравневе, що на Харківщині. Осиротілими залишилися мама Євгена, дружина та дворічний синочок.Поховали полеглого воїна з усіма військовими почестями на кладовищі села Поничів.

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