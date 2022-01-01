Чи готові заклади освіти Волині до опалювального сезону: дані МОН





Станом на 7 жовтня 2022 року 24 тис. 388 закладів освіти готові до опалювального сезону – це понад 90% від усіх закладів.



Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет,



За його словами, у регіонах, де нині не ведуться активні бойові дії, заклади освіти найближчим часом досягнуть стовідсоткової готовності до зими.



«На 100% готові до опалювального сезону заклади освіти таких областей: Київська, Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька. Що стосується готовності шкіл і дитячих садочків – результати доволі хороші», – зазначив Сергій Шкарлет.



Міністр навів дані щодо готовності до опалювального сезону шкіл та закладів дошкільної освіти.



Школи (91,5% готовності):



– на 100% готові – 11 областей (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська і Чернівецька) та місто Київ;



– на 90% і більше – 5 областей;



– не проводилися обстеження в Донецькій, Луганській та Херсонській областях через зрозумілі причини.



Готовність до опалювального сезону дитячих садочків в усіх областях складає 92%. 100% готовність у 13 областях та місті Києві.



Також триває процес облаштування укриттів у закладах освіти.



Нині проведено огляд понад 25 тис. (95%) об'єктів закладів освіти. До освітнього процесу в очній формі за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями готові 16 419 закладів освіти, що становить понад 62,2%.



«Що стосується шкіл, то показник знову збільшився. За результатами проведених комісійних обстежень закладів загальної середньої освіти, укриття є у 69,4 % шкіл», – повідомив міністр.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні завершується підготовка до осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану.Станом на 7 жовтня 2022 року 24 тис. 388 закладів освіти готові до опалювального сезону – це понад 90% від усіх закладів.Про це повідомив міністр освіти і науки України передає пресслужба Міністерства освіти і науки України.За його словами, у регіонах, де нині не ведуться активні бойові дії, заклади освіти найближчим часом досягнуть стовідсоткової готовності до зими.«На 100% готові до опалювального сезону заклади освіти таких областей: Київська, Вінницька,, Івано-Франківська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька. Що стосується готовності шкіл і дитячих садочків – результати доволі хороші», – зазначив Сергій Шкарлет.Міністр навів дані щодо готовності до опалювального сезону шкіл та закладів дошкільної освіти.Школи (91,5% готовності):– на 100% готові – 11 областей (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська і Чернівецька) та місто Київ;– на 90% і більше – 5 областей;– не проводилися обстеження в Донецькій, Луганській та Херсонській областях через зрозумілі причини.Готовність до опалювального сезону дитячих садочків в усіх областях складає 92%. 100% готовність у 13 областях та місті Києві.Також триває процес облаштування укриттів у закладах освіти.Нині проведено огляд понад 25 тис. (95%) об'єктів закладів освіти. До освітнього процесу в очній формі за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями готові 16 419 закладів освіти, що становить понад 62,2%.«Що стосується шкіл, то показник знову збільшився. За результатами проведених комісійних обстежень закладів загальної середньої освіти, укриття є у 69,4 % шкіл», – повідомив міністр.

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