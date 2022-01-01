Чи готові заклади освіти Волині до опалювального сезону: дані МОН

Чи готові заклади освіти Волині до опалювального сезону: дані МОН
В Україні завершується підготовка до осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану.

Станом на 7 жовтня 2022 року 24 тис. 388 закладів освіти готові до опалювального сезону – це понад 90% від усіх закладів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає пресслужба Міністерства освіти і науки України.

За його словами, у регіонах, де нині не ведуться активні бойові дії, заклади освіти найближчим часом досягнуть стовідсоткової готовності до зими.

«На 100% готові до опалювального сезону заклади освіти таких областей: Київська, Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька. Що стосується готовності шкіл і дитячих садочків – результати доволі хороші», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр навів дані щодо готовності до опалювального сезону шкіл та закладів дошкільної освіти.

Школи (91,5% готовності):

– на 100% готові – 11 областей (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська і Чернівецька) та місто Київ;

– на 90% і більше – 5 областей;

– не проводилися обстеження в Донецькій, Луганській та Херсонській областях через зрозумілі причини.

Готовність до опалювального сезону дитячих садочків в усіх областях складає 92%. 100% готовність у 13 областях та місті Києві.

Також триває процес облаштування укриттів у закладах освіти.

Нині проведено огляд понад 25 тис. (95%) об'єктів закладів освіти. До освітнього процесу в очній формі за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями готові 16 419 закладів освіти, що становить понад 62,2%.

«Що стосується шкіл, то показник знову збільшився. За результатами проведених комісійних обстежень закладів загальної середньої освіти, укриття є у 69,4 % шкіл», – повідомив міністр.

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Теги: школи, навчання, опалення
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