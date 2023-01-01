На Волині 33-річна жінка народила у «швидкій» двійню

26 листопада об 01 годині 53 хвилин бригада екстреної медичної допомоги Горохівського відділення ЕМД пункту ЕМД с.Шклінь на робочий планшет отримала термінове повідомлення: “Вагітність восьма. Початок передчасних пологів”.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Бригада ЕМД прибула на місце виклику за лічені хвилини.Породіллі всього 33, це вже 8-ма вагітність. Після огляду пацієнтки, з’ясувалося, що термін її вагітності приблизно 20 тижнів. Керівником бригади було прийняте рішення про негайну госпіталізацію.Під час транспортування пацієнтки пологова діяльність стрімко наростала. Санітарний транспорт було зупинено на узбіччі, прийшлось приймати пологи в салоні санітарного автомобіля.Завдяки злагодженій роботі фельдшера з медицини невідкладних станів та водія автотранспортних засобів (санітарного автомобіля), жінка народила двійнят, хлопчика та дівчинку. Крихітки народилися приблизно з масою тіла до 500 гр.Маму та немовлят доставили до профільного закладу охорони здоров’я під нагляд спеціалістів.