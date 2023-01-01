На Волині 33-річна жінка народила у «швидкій» двійню

На Волині 33-річна жінка народила у «швидкій» двійню
26 листопада об 01 годині 53 хвилин бригада екстреної медичної допомоги Горохівського відділення ЕМД пункту ЕМД с.Шклінь на робочий планшет отримала термінове повідомлення: “Вагітність восьма. Початок передчасних пологів”.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада ЕМД прибула на місце виклику за лічені хвилини.
На Волині 33-річна жінка народила у «швидкій» двійню

Породіллі всього 33, це вже 8-ма вагітність. Після огляду пацієнтки, з’ясувалося, що термін її вагітності приблизно 20 тижнів. Керівником бригади було прийняте рішення про негайну госпіталізацію.
На Волині 33-річна жінка народила у «швидкій» двійню

Під час транспортування пацієнтки пологова діяльність стрімко наростала. Санітарний транспорт було зупинено на узбіччі, прийшлось приймати пологи в салоні санітарного автомобіля.

Завдяки злагодженій роботі фельдшера з медицини невідкладних станів та водія автотранспортних засобів (санітарного автомобіля), жінка народила двійнят, хлопчика та дівчинку. Крихітки народилися приблизно з масою тіла до 500 гр.

Маму та немовлят доставили до профільного закладу охорони здоров’я під нагляд спеціалістів.


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Теги: волинянка, швидка, двійня
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