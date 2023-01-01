Якщо рідні зникли безвісти на війні: куди звертатися волинянам

Якщо рідні зникли безвісти на війні: куди звертатися волинянам
Із 1 жовтня 2023 року відбулися зміни у координації пошуку українців, які зникли безвісти за особливих обставин. Відтепер ці функції покладені на Міністерство внутрішніх справ України.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPоst повідомила Регіональний представник Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Юлія Чайка.

Раніше координацією пошуку займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, однак Постановою Кабміну від 12 вересня 2023 р. № 975 прийнято рішення щодо передачу цих повноважень від Мінреінтеграції до МВС. Функціонал щодо зниклих безвісти передано, крім МВС, також Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Крім того, із 1 жовтня 2023 року запрацювала Гаряча лінія Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин — 0800103333.

На Волині Регіональний представник Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин працює за адресою: місто Луцьк, вул. Винниченка, 21 каб. 10.

Телефони (0332) 74-21-45 та 099 337 8816.

Детальна інформація про роботу Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з корисливими посиланнями міститься на телеграм-каналі.

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Теги: зниклий безвісти, Волинь, гаряча лінія, війна
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