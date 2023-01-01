БЕБ запобігло мільярдним тратам. Волинь – у трійці лідерів

Цього року аналітики БЕБ проаналізували понад 50 тисяч тендерних закупівель та не допустили розтрату понад 1,1 мільярда гривень бюджетних коштів.Для порівняння, торік ця сума становила 270,8 млн грн, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.До регіонів, в яких було упереджено найбільші розтрати, увійшли:- Дніпропетровська область – понад 344 мільйони гривень- Львівська область – понад 228 мільйонів гривень- Волинська область – понад 207 мільйонів гривень- Київська область – понад 168 мільйонів гривень- Закарпатська область – понад 93 мільйони гривень.Серед розповсюджених порушень – закупівля товарів і послуг за завищеними цінами, не відповідність постачальників вимогам тендеру та недоцільність проведення публічних закупівель.Наприклад, у Дніпрі намагалися купити дизель-генератори на 30% дорожче від ринкової вартості, а у Київській області вдвічі дорожчий томограф для онкоцентру. Після виявлення таких фактів аналітики Бюро направляють рекомендаційні листи до державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників/одержувачів бюджетних коштів щодо виявлених ризиків при проведенні закупівель.Як правило, тендерні закупівлі скасовуються, а договори з постачання товарів чи надання послуг розриваються, або переукладаються на кращих умовах.Однак обовʼязковість та строки, в які держорган має відреагувати на рекомендацію аналітиків Бюро, не врегульовані законодавчо. Це ускладнює упередження розтрат до початку досудового розслідування.