На бомбосховища на Волині вже витратили 155 мільйонів

На Волині триває робота над збільшенням кількості захисних споруд цивільного захисту.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський ТЦК і СП.В області працював заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Головна мета візиту – контроль за процесом приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у належний стан.За словами заступника голови облдержадміністрації, через постійні російські обстріли військової та цивільної інфраструктури України, дуже важливо забезпечитита створити комфортні умови для перебування у них людей.Натомість заступник міністра відзначив ефективну роботу щодо облаштування укриттів на Волині: «Приємно бачити, коли є спільна та ефективна робота. Люди на місцях розуміють необхідність розширення фонду захисних споруд цивільного захисту. І це дуже важливо. Те, що я сьогодні побачив, мене дуже задовільнило. Оскільки люди, відповідальні за ці напрямки, розуміють важливість питання».Нагадаємо, що наразі в області налічується 2 220 захисних споруд. Це 93 сховища, 253 протирадіаційних укриттів, 5 споруд подвійного призначення та 1 869 найпростіших укриттів. З них придатними до використання є 2 142 об'єкти цивільного захисту населення.Як зазначив начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, в області здійснюють заходи з нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту. Так, протягом 10 місяців поточного року, їх кількість збільшено на 178 найпростіших укриттів. В той же час, провели ремонт та реконструкцію на 266 об’єктах. Загальна вартість виконаних робіт складає понад 155 млн грн.«Забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів фонду захисних споруд під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» здійснюється відповідальними особами балансоутримувачів захисних споруд. На даний час до повітряного застосунку «Тривога» підключено 640 тисяч користувачів Волині. Це майже все доросле населення області. Електронна карта з інформацією про місця розташування захисних споруд цивільного захисту розміщена на сайтах обласної військової адміністрації, головного управління ДСНС, територіальних громадах», – розповів Олександр Блащук.Також під час наради проаналізували стан забезпечення укриттями мережі закладів освіти та охорони здоров’я області.Потому Тимур Ткаченко наголосив на необхідності цілодобового доступу до захисних споруд цивільного захисту. Адже надзвичайні ситуації можуть статися в будь-який час і необхідно бути до них готовими. Окрім того, нагадав про сайт «Залізне укриття», де представлена інформація щодо приведення до ладу укриттів у країні, та дав доручення активізувати роботу на Волині щодо оновлення відповідної інформації.