Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в Луцьку вночі 7-9° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

По області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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