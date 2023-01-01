Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 7-9° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
По області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 7-9° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
По області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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