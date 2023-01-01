Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



Температура в Луцьку вночі 7-9° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.



По області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Температура в Луцьку вночі 7-9° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.По області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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