У ЦНАПі на Волині створили «єдине вікно» для ветеранів

У ЦНАПі на Волині створили «єдине вікно» для ветеранів
На базі Любешівського Центру надання адміністративних послуг на Волині створили «єдине вікно ветерана».

Про це повідомляє Любешівська селищна рада.

Робота над створенням такого простору у селищній раді організована для того, щоб ветеран війни або член родини загиблого захисника, міг звернутися поза чергою і врегулювати те чи інше питання, отримати ту чи іншу послугу.

При зверненні до «єдиного вікна» ветерани, члени їхніх родин та родичі загиблих Захисників України можуть отримати консультацію щодо належних соціальних гарантій, про їхні права та можливості, подати заяву та основні документи для їх отримання.

Окрім того, можна скористатися:

- Електронна черга
- Телефон гарячої лінії 0332202015.


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Теги: ЦНАП, Волинь
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