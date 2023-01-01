«Красиво і чітко»: волинські воїни «мінусують» російські танки

«Красиво і чітко»: волинські воїни «мінусують» російські танки
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати ворожу бронетехніку.

Про це у фейсбуці повідомляє служба зв’язків з громадськістю військової частини.

«Ворожі танки - мінус три! Красиво й чітко. Бо тільки так працюють Князівські воїни!» - йдеться у повідомленні.

Пресслужба 14-ї бригади також опублікувала відео із роботою волинських воїнів.



Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЦНАПі на Волині створили «єдине вікно» для ветеранів
Сьогодні, 19:21
На бомбосховища на Волині вже витратили 155 мільйонів
Сьогодні, 18:49
«Красиво і чітко»: волинські воїни «мінусують» російські танки
Сьогодні, 18:31
БЕБ запобігло мільярдним тратам. Волинь – у трійці лідерів
Сьогодні, 18:15
Волинські прикордонники вчергове отримали допомогу
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
«Ніщо не стане на заваді»: вишукане відео роботи волинських воїнів «Ніщо не стане на заваді»: вишукане відео роботи волинських воїнів
23 листопад, 17:37
Колишній пресофіцер волинської бригади потрапив до благодійного календаря Колишній пресофіцер волинської бригади потрапив до благодійного календаря
20 листопад, 12:25
Командувач Сухопутних військ похвалив воїнів із Волині Командувач Сухопутних військ похвалив воїнів із Волині
13 листопад, 11:11
Сирський похвалив волинських воїнів за «бінго»: ефектне відео Сирський похвалив волинських воїнів за «бінго»: ефектне відео
09 листопад, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЦНАПі на Волині створили «єдине вікно» для ветеранів
Сьогодні, 19:21
 0
На бомбосховища на Волині вже витратили 155 мільйонів
Сьогодні, 18:49
 0
«Красиво і чітко»: волинські воїни «мінусують» російські танки
Сьогодні, 18:31
 0
БЕБ запобігло мільярдним тратам. Волинь – у трійці лідерів
Сьогодні, 18:15
 0
Волинські прикордонники вчергове отримали допомогу
Сьогодні, 18:04
 0
Медіа
відео
1/8