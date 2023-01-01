«Красиво і чітко»: волинські воїни «мінусують» російські танки
Сьогодні, 18:31
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати ворожу бронетехніку.
Про це у фейсбуці повідомляє служба зв’язків з громадськістю військової частини.
«Ворожі танки - мінус три! Красиво й чітко. Бо тільки так працюють Князівські воїни!» - йдеться у повідомленні.
Пресслужба 14-ї бригади також опублікувала відео із роботою волинських воїнів.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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Про це у фейсбуці повідомляє служба зв’язків з громадськістю військової частини.
«Ворожі танки - мінус три! Красиво й чітко. Бо тільки так працюють Князівські воїни!» - йдеться у повідомленні.
Пресслужба 14-ї бригади також опублікувала відео із роботою волинських воїнів.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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