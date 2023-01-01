«Красиво і чітко»: волинські воїни «мінусують» російські танки





Про це у фейсбуці повідомляє служба зв’язків з громадськістю військової частини.



«Ворожі танки - мінус три! Красиво й чітко. Бо тільки так працюють Князівські воїни!» - йдеться у повідомленні.



Пресслужба 14-ї бригади також опублікувала відео із роботою волинських воїнів.







Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати ворожу бронетехніку.Про це у фейсбуці повідомляє служба зв’язків з громадськістю військової частини.«Ворожі танки - мінус три! Красиво й чітко. Бо тільки так працюють Князівські воїни!» - йдеться у повідомленні.Пресслужба 14-ї бригади також опублікувала відео із роботою волинських воїнів.Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.

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