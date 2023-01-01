Волинські прикордонники вчергове отримали допомогу
Сьогодні, 18:04
Спеціальну та автомобільну техніку, генератори, телевізори для системи віддаленого відеоспостереження передали сьогодні, 27 листопада, Волинському прикордонному загону.
Про це у телеграмі повідомляє очільник ОВА Юрій Погуляйко.
Усю отриману техніку та майно військові будуть використовувати в підрозділах, які забезпечують охорону та оборону українсько-білоруської ділянки в межах Волині.
«Продовжуємо облаштовувати й укріплювати північний рубіж, тому додаткова техніка для цього не завадить», - стверджує Погуляйко.
Крім того, волинські рятувальники передали прикордонникам плаваючий транспортер. Техніка незамінна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також для транспортування водою особового складу, авто, вантажів, продуктів.
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Про це у телеграмі повідомляє очільник ОВА Юрій Погуляйко.
Усю отриману техніку та майно військові будуть використовувати в підрозділах, які забезпечують охорону та оборону українсько-білоруської ділянки в межах Волині.
«Продовжуємо облаштовувати й укріплювати північний рубіж, тому додаткова техніка для цього не завадить», - стверджує Погуляйко.
Крім того, волинські рятувальники передали прикордонникам плаваючий транспортер. Техніка незамінна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також для транспортування водою особового складу, авто, вантажів, продуктів.
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