Волинські прикордонники вчергове отримали допомогу





Про це у телеграмі повідомляє очільник ОВА Юрій Погуляйко.



Усю отриману техніку та майно військові будуть використовувати в підрозділах, які забезпечують охорону та оборону українсько-білоруської ділянки в межах Волині.



«Продовжуємо облаштовувати й укріплювати північний рубіж, тому додаткова техніка для цього не завадить», - стверджує Погуляйко.



Крім того, волинські рятувальники передали прикордонникам плаваючий транспортер. Техніка незамінна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також для транспортування водою особового складу, авто, вантажів, продуктів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спеціальну та автомобільну техніку, генератори, телевізори для системи віддаленого відеоспостереження передали сьогодні, 27 листопада, Волинському прикордонному загону.Про це у телеграмі повідомляє очільник ОВАУсю отриману техніку та майно військові будуть використовувати в підрозділах, які забезпечують охорону тав межах Волині.«Продовжуємо облаштовувати й укріплювати північний рубіж, тому додаткова техніка для цього не завадить», - стверджує Погуляйко.Крім того, волинські рятувальники передали прикордонникам плаваючий транспортер. Техніка незамінна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також для транспортування водою особового складу, авто, вантажів, продуктів.

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