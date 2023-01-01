Кордон із Білоруссю продовжують укріплювати, - ДПСУ

Кордон із Білоруссю продовжують укріплювати, - ДПСУ
Держприкордонслужба проводить постійну роботу із забезпечення підрозділів, котрі здійснюють оборону та охорону українсько-білоруського кордону.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Взимку умови служби важчі та потребують залучення додаткових ресурсів. Запаси вугілля, дров, утеплення позицій і бліндажів, а також забезпечення водопостачання – прикордонники підготувались заздалегідь.

Також триває постійна робота з укріплення державного кордону з білоруссю та облаштування місць розміщення особового складу для несення служби.



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Теги: кордон, Волинь
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