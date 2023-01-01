Суд виніс вирок Остапу Ступці за п’яну аварію

Суд визнав винним у ДТП актора. Йому дали 3 роки обмеження волі та позбавили прав.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Наступні три роки він зобовʼязаний зʼявлятися в спецустанови на суспільні роботи, також актор має сплатити близько 10 тисяч гривень за проведені експертизи.Нагадаємо,сталася 4 квітня 2023 року в Голосіївському районі столиці. Ступка на своєму Range Rover вилетів на зустрічну смугу і вʼїхав у припарковане авто Mitsubishi, в якому був чоловік.Останній отримав травми, а Ступку затримали на місці. Драгер показав у його крові 1,62 проміле алкоголю при допустимій нормі у 0,2 проміле.«Вирок суду буде оскаржено прокурором в апеляційному порядку з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, через м’якість призначеного покарання», - заявили у пресслужбі Київської прокуратури.