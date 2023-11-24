ЗМІ: Китай може побудувати підводний тунель від росії до Криму

ЗМІ: Китай може побудувати підводний тунель від росії до Криму
Російський та китайський бізнеси, які повʼязані з урядами, наприкінці жовтня почали таємні переговори про будівництво підводного тунелю між рф і окупованим Кримом.

Про це пише The Washington Post із посиланням на дані української розвідки.

Росіяни хочуть мати захищений від атак транспортний маршрут. Уже зрозуміло, що будівництво підводного тунелю зіткнеться з величезними технічними перешкодами.

У перехоплених електронних листах вказано, що проєктом готова зайнятися одна з найбільших будівельних компаній Китаю China Railway Construction Corporation.

Експерти стверджують, що Китай має необхідні досвід і обладнання.

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Теги: росія, Китай
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