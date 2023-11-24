ЗМІ: Китай може побудувати підводний тунель від росії до Криму
Сьогодні, 13:30
Російський та китайський бізнеси, які повʼязані з урядами, наприкінці жовтня почали таємні переговори про будівництво підводного тунелю між рф і окупованим Кримом.
Про це пише The Washington Post із посиланням на дані української розвідки.
Росіяни хочуть мати захищений від атак транспортний маршрут. Уже зрозуміло, що будівництво підводного тунелю зіткнеться з величезними технічними перешкодами.
У перехоплених електронних листах вказано, що проєктом готова зайнятися одна з найбільших будівельних компаній Китаю China Railway Construction Corporation.
Експерти стверджують, що Китай має необхідні досвід і обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише The Washington Post із посиланням на дані української розвідки.
Росіяни хочуть мати захищений від атак транспортний маршрут. Уже зрозуміло, що будівництво підводного тунелю зіткнеться з величезними технічними перешкодами.
У перехоплених електронних листах вказано, що проєктом готова зайнятися одна з найбільших будівельних компаній Китаю China Railway Construction Corporation.
Експерти стверджують, що Китай має необхідні досвід і обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗМІ: Китай може побудувати підводний тунель від росії до Криму
Сьогодні, 13:30
Суд виніс вирок Остапу Ступці за п’яну аварію
Сьогодні, 13:17
Їзда на мотоциклі без прав обійдеться волинянину у 40 тисяч
Сьогодні, 13:02
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком
Сьогодні, 12:45
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка
Сьогодні, 12:32