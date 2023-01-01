Їзда на мотоциклі без прав обійдеться волинянину у 40 тисяч

Їзда на мотоциклі без прав обійдеться волинянину у 40 тисяч
У Старій Вижівці на Волині суд оштрафував на понад 40 тисяч гривень мотоцикліста, який їздив без водійських прав.

Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на постанову Старовижівського районного суду.

Чоловік, якого вже притягували до відповідальності за таке правопорушення, 18 жовтня 2023 року о 10:37 в селі Сереховичі по вулиці Центральна керував мотоциклом «Pantera», не маючи права керування таким транспортним засобом. У кермувальника не було посвідчення водія категорії «А1».

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю. Конкретизував, що фактично марка мотоцикла була «Geon». На мотоциклі була наклейка «Pantera», що і зазначили працівники поліції в протоколі.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення та оштрафував на 40,8 тисячі гривень без оплатного вилучення мотоцикла. Також на п’ять років порушника позбавили права керування транспортним засобом.

Нагадаємо, на вулиці Рівненській у Луцьку під колеса автомобіля Fiat Scudo потрапив пішохід. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

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Теги: суд, Волинь
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