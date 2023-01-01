Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком
Сьогодні, 12:45
Завтра, 25 листопада, у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями: Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Двох військовослужбовців Артема Одінцова та Олександра Бортніка, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України, відспівають завтра, 25 листопада, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Лучанин Одінцов Артем Володимирович, 03.01.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Молодший сержант Одінцов Артем Володимирович загинув 21.11.2023 року.
Лучанин Бортнік Олександр Володимирович, 19.05.1996 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини А0536 на посаду старшого водія 1 відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.
Солдат Бортнік Олександр Володимирович загинув 19.11.2023 року.
Поховають військовослужбовців на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Двох військовослужбовців Артема Одінцова та Олександра Бортніка, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України, відспівають завтра, 25 листопада, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Лучанин Одінцов Артем Володимирович, 03.01.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Молодший сержант Одінцов Артем Володимирович загинув 21.11.2023 року.
Лучанин Бортнік Олександр Володимирович, 19.05.1996 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини А0536 на посаду старшого водія 1 відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.
Солдат Бортнік Олександр Володимирович загинув 19.11.2023 року.
Поховають військовослужбовців на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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