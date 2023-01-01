Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка

У Горохівській громаді на Волині в останню земну путь провелиПро це повідомляє Горохівська громада у фейсбуці.Богдан Дацюк – двадцятиоднорічний солдат, мобілізований в перші дні війни, виконував найскладніші завдання зі звільнення української землі, мужньо утримував територію від окупанта, йому вдавалось пройти пекло, але, на жаль, смерть стала сильнішою.«Його стійкості можна позаздрити. Добрий вояка був», - кажуть тихо побратими.«Він добрий та щирий. До останнього не хотілось вірити. Надіялись, що це неправда», - чути розмову з натовпу.Проводжали Героя всім селом. Хтось ледве стримував сльози, хтось плакав, хтось тяжко зітхав, похиливши голову.«На жаль, словами не загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цю гірку мить Горохівська громада поділяє горе близьких та рідних Богдана Дацюка», - йдеться у повідомленні.