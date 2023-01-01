Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка

Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка
У Горохівській громаді на Волині в останню земну путь провели полеглого військовослужбовця Богдана Дацюка.

Про це повідомляє Горохівська громада у фейсбуці.

Богдан Дацюк – двадцятиоднорічний солдат, мобілізований в перші дні війни, виконував найскладніші завдання зі звільнення української землі, мужньо утримував територію від окупанта, йому вдавалось пройти пекло, але, на жаль, смерть стала сильнішою.
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка

«Його стійкості можна позаздрити. Добрий вояка був», - кажуть тихо побратими.
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка

«Він добрий та щирий. До останнього не хотілось вірити. Надіялись, що це неправда», - чути розмову з натовпу.
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка

Проводжали Героя всім селом. Хтось ледве стримував сльози, хтось плакав, хтось тяжко зітхав, похиливши голову.
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка

«На жаль, словами не загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цю гірку мить Горохівська громада поділяє горе близьких та рідних Богдана Дацюка», - йдеться у повідомленні.
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка


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Теги: загиблі, війна
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