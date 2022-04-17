«герой рф» віддав наказ вбивати цивільних у Бучі, - Офіс генпрокурора

«герой рф» віддав наказ вбивати цивільних у Бучі, - Офіс генпрокурора
Правоохоронці повідомили про підозру «герою рф» - командиру десантно-штурмового батальйону, який брав участь в окупації Бучі та віддавав накази вбивати цивільних.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру підполковнику, командиру 2-го батальйону 104-го полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року, під його командуванням, військовослужбовці рф частково окупували Бучу. Озброєні загарбники здійснювали фільтраційні заходи у населеному пункті.

Пересуваючись на бойовій техніці в бік центру міста по вулиці Києво-Мироцькій, за наказом підозрюваного вони відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях. Від отриманих множинних вогнепальних поранень загинуло чотири людини.

У вересні 2022 року указом президента рф псковському десантнику присвоєно звання «героя рф» з врученням вищої державної нагороди «золотая звезда».
«герой рф» віддав наказ вбивати цивільних у Бучі, - Офіс генпрокурора

Перевіряється інформація щодо загибелі цього підполковника під час бойових дій на території України. Вживаються заходи для встановлення всіх російських військовослужбовців, що скоювали воєнні злочини в Україні.

Досудове розслідування - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід - ГУ внутрішньої безпеки СБУ.

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Теги: злочин, війна
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