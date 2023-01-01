Завтра на Волині попрощаються з 21-річним Героєм Богданом Дацюком

Завтра на Волині попрощаються з 21-річним Героєм Богданом Дацюком
Завтра, 23 листопада, на Волині прощатимуться із 21-річним Героєм Богданом Дацюком.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Висловлюю найщиріші співчуття депутатці міської ради, керівниці Центру розвитку ОСББ, волонтерці Яні Никитюк з приводу важкої втрати – загибелі брата, Героя Богдана Дацюка.

Понад рік рідні чекали звістки про зниклого воїна. На жаль, Богдан повернеться додому "На щиті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що похорон відбудеться у четвер, 23 листопада, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Вільхівка колишнього Горохівського району. Початок панахиди орієнтовно о 12:00.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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