Завтра на Волині попрощаються з 21-річним Героєм Богданом Дацюком

Богданом Дацюком.



Про це Борис Карпус.



"Висловлюю найщиріші співчуття депутатці міської ради, керівниці Центру розвитку ОСББ, волонтерці Яні Никитюк з приводу важкої втрати – загибелі брата, Героя Богдана Дацюка.



Понад рік рідні чекали звістки про зниклого воїна. На жаль, Богдан повернеться додому "На щиті", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що похорон відбудеться у четвер, 23 листопада, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Вільхівка колишнього Горохівського району. Початок панахиди орієнтовно о 12:00.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 23 листопада, на Волині прощатимуться із 21-річним ГероємПро це повідомив Нововолинський міський голова"Висловлюю найщиріші співчуття депутатці міської ради, керівниці Центру розвитку ОСББ, волонтерціз приводу важкої втрати – загибелі брата, Героя Богдана Дацюка.. На жаль, Богдан повернеться додому "На щиті", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що похорон відбудеться у четвер, 23 листопада, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Вільхівка колишнього Горохівського району. Початок панахиди орієнтовно о 12:00.

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