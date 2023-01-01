Завтра 21-річний Герой з Волині Богдан Дацюк назавжди повертається до рідного дому

Завтра 21-річний Герой з Волині Богдан Дацюк назавжди повертається до рідного дому
Завтра, 23 листопада, Герой з Волині Богдан Дацюк "На щиті" повертається до рідного дому.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"Об 11.00 год. зустрічаємо траурний кортеж в с.Терешківці ( на повороті на с.Звиняче). Далі траурна процесія прямуватиме до батьківської хати у село Вільхівка, де відбудеться поминальна панахида.

Відспівають загиблого Воїна у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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