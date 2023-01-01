Завтра 21-річний Герой з Волині Богдан Дацюк назавжди повертається до рідного дому

Богдан Дацюк "На щиті" повертається до рідного дому.



Про це



"Об 11.00 год. зустрічаємо траурний кортеж в с.Терешківці ( на повороті на с.Звиняче). Далі траурна процесія прямуватиме до батьківської хати у село Вільхівка, де відбудеться поминальна панахида.



Відспівають загиблого Воїна у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 23 листопада, Герой з Волині"На щиті" повертається до рідного дому.Про це повідомили у Горохівській громаді."Об 11.00 год.в с.Терешківці ( на повороті на с.Звиняче). Далі траурна процесія прямуватиме до батьківської хати у село Вільхівка, де відбудеться поминальна панахида.Відспівають загиблого Воїна у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

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