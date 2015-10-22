ЄС розробив власні гарантії безпеки для України





Про це пише



Рамки ЄС спрямовані на розвиток цих двосторонніх домовленостей із пропозиціями, зокрема:



- «Передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм надання Україні військової техніки», який мобілізує європейську оборонну промисловість



- Забезпечення підготовки Збройних Сил України



- Розширення співпраці з українською оборонною промисловістю для підвищення потужності та узгодження стандартів



- Посилення спроможності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації



- Підтримка зусиль України з розмінування та вирішення проблеми забруднення вибухонебезпечними залишками



- Допомога Україні з її програмою реформ, пов’язаною з процесом вступу до ЄС, а також посилення її спроможності контролювати запаси вогнепальної, легкої зброї та боєприпасів і протидіяти будь-якій незаконній торгівлі



- Підтримка енергетичного переходу країни та заходів з ядерної безпеки



- Обмін розвідданими та супутниковими знімками



Нагадаємо, посли країн ЄС провели дебати про новий пакет санкцій проти Росії, але Угорщина повністю заблокувала цей процес.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЄС розробив проєкт гарантій безпеки для України. У програмі Євросоюзу — довгострокова військова підтримка, навчання українських військ, допомога з розмінуванням, кібербезпекою та розвитком оборонної промисловості країни, підтримка з реформами, обмін розвідданими та супутниковими знімками.Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт документу.Рамки ЄС спрямовані на розвиток цих двосторонніх домовленостей із пропозиціями, зокрема:- «Передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм надання Україні військової техніки», який мобілізує європейську оборонну промисловість- Забезпечення підготовки Збройних Сил України- Розширення співпраці з українською оборонною промисловістю для підвищення потужності та узгодження стандартів- Посилення спроможності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації- Підтримка зусиль України з розмінування та вирішення проблеми забруднення вибухонебезпечними залишками- Допомога Україні з її програмою реформ, пов’язаною з процесом вступу до ЄС, а також посилення її спроможності контролювати запаси вогнепальної, легкої зброї та боєприпасів і протидіяти будь-якій незаконній торгівлі- Підтримка енергетичного переходу країни та заходів з ядерної безпеки- Обмін розвідданими та супутниковими знімкамиНагадаємо, посли країн ЄСпро новий пакет санкцій проти Росії, але Угорщина повністю заблокувала цей процес.

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