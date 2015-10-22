ЄС розробив власні гарантії безпеки для України

ЄС розробив власні гарантії безпеки для України
ЄС розробив проєкт гарантій безпеки для України. У програмі Євросоюзу — довгострокова військова підтримка, навчання українських військ, допомога з розмінуванням, кібербезпекою та розвитком оборонної промисловості країни, підтримка з реформами, обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт документу.

Рамки ЄС спрямовані на розвиток цих двосторонніх домовленостей із пропозиціями, зокрема:

- «Передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм надання Україні військової техніки», який мобілізує європейську оборонну промисловість

- Забезпечення підготовки Збройних Сил України

- Розширення співпраці з українською оборонною промисловістю для підвищення потужності та узгодження стандартів

- Посилення спроможності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації

- Підтримка зусиль України з розмінування та вирішення проблеми забруднення вибухонебезпечними залишками

- Допомога Україні з її програмою реформ, пов’язаною з процесом вступу до ЄС, а також посилення її спроможності контролювати запаси вогнепальної, легкої зброї та боєприпасів і протидіяти будь-якій незаконній торгівлі

- Підтримка енергетичного переходу країни та заходів з ядерної безпеки

- Обмін розвідданими та супутниковими знімками

Нагадаємо, посли країн ЄС провели дебати про новий пакет санкцій проти Росії, але Угорщина повністю заблокувала цей процес.

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Теги: Євросоюз, політика
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