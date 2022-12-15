На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
На Ковельщині під час пожежі виявлено загиблу людину.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 22 листопада, о 03:14 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Перевісся Ковельського району. На місце виклику направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Миляновичі та Луків. Прибувши до місця виклику, рятувальники провели розвідку та на гасіння пожежі подали два водяних ствола.
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

На жаль, на місці події виявлено тіло загиблого чоловіка, 1969 року народження. Імовірна причина події - встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, пожежа, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через аварію у луцькому виші вимкнули опалення
Сьогодні, 13:19
Рада підтримала надання англійській мові офіційного статусу в Україні
Сьогодні, 13:05
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
Сьогодні, 13:00
За наругу над могилою волинянин отримав рік умовно
Сьогодні, 12:34
ЄС розробив власні гарантії безпеки для України
Сьогодні, 12:13
Схожі новини
У пожежі на Волині загинув чоловік: сусіда, який намагався його врятувати, госпіталізували У пожежі на Волині загинув чоловік: сусіда, який намагався його врятувати, госпіталізували
11 лютий, 11:58
У пожежі на Волині загинули батько та син У пожежі на Волині загинули батько та син
15 грудень, 2022, 11:13
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей На Волині під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей
28 жовтень, 2022, 09:42
У місті на Волині горів автомобіль У місті на Волині горів автомобіль
14 листопад, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили виставку, присвячену видатній краянці
Сьогодні, 14:10
 0
Волинська тероборона показала авторів «найбавовнянішої» музики на фронті
Сьогодні, 13:51
 0
Протест на кордоні: Україна сьогодні проведе перемовини з Польщею та Єврокомісією
Сьогодні, 13:35
 0
Через аварію у луцькому виші вимкнули опалення
Сьогодні, 13:19
 0
Рада підтримала надання англійській мові офіційного статусу в Україні
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8