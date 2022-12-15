На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 22 листопада, о 03:14 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Перевісся Ковельського району. На місце виклику направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Миляновичі та Луків. Прибувши до місця виклику, рятувальники провели розвідку та на гасіння пожежі подали два водяних ствола.



На жаль, на місці події виявлено тіло загиблого чоловіка, 1969 року народження. Імовірна причина події - встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині під час пожежі виявлено загиблу людину.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 22 листопада, о 03:14 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Перевісся Ковельського району. На місце виклику направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Миляновичі та Луків. Прибувши до місця виклику, рятувальники провели розвідку та на гасіння пожежі подали два водяних ствола.На жаль, на місці події виявлено тіло загиблого чоловіка, 1969 року народження. Імовірна причина події - встановлюється.

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