Через аварію у луцькому виші вимкнули опалення

Через аварію у луцькому виші вимкнули опалення
У корпусі Луцького національного технічного університету, що на вулиці Потебні, відсутнє опалення. А все – через аварію.

Про це пише Конкурент.

«У корпусі ЛНТУ на вулиці Потебні нестерпно холодно. Опалення ще і не було. Студенти й викладачі в куртках, шапках на парах. Викладачі кажуть, що писали в ректорат і на них не реагують», – повідомила Ольга Мельник, мама студента.

Журналісти звернулися зо коментарем до проректорки університету Надії Ковальчук, яка розповіла, що зараз на одній з ділянок на вулиці Потебні йде аварійний ремонт, тому опалення відсутнє. На це вони жодним чином не можуть вплинути.

«На Потебні здійснюється аварійний ремонт теплотраси й на днях мали запустити опалення, це не від нас залежить. Зараз там риють, ремонтують і намагаються зробити усе чимшвидше, щоб відновити опалення. Ми піднімаємо це питання, бо усюди опалення є, а тут маємо неузгодження. Та ділянка належить нам. Хочемо зробити усе по максимуму, щоб подати тепло», – каже Надія Ковальчук.

Проте проректорка не повідомила, коли завершать аварійний ремонт і додала, що вони намагаються пришвидшити цей процес, аби таки відновити подачу тепла.

Нагадаємо, Луцький національний університет запланував реконструкцію спального корпусу №3 спортивно-оздоровчого табору, що розміщений в урочищі Гушово в селі Світязь Шацької селищної ради.

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Теги: опалення, Луцьк
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