Протест на кордоні: Україна сьогодні проведе перемовини з Польщею та Єврокомісією

Сергій Деркач розповів, що 22 листопада відбудеться зустріч України, Польщі та Єврокомісії, яка буде присвячена "саме питанням блокування кордону".



Про це повідомив Сергій Деркач, пише



"Ми дуже сподіваємось, що отримаємо відповіді на наші листи як від польської сторони, так і від європейської сторони про численні порушення протестувальниками умов, про які вони заявляли, і міжнародних стандартів. І мені здається, що це вже достатні підстави, щоб припинити цей страйк", — зазначив Деркач.



Водночас заступник міністра припустив, що також будуть пропозиції від Європейського союзу, аби розблокувати кордон якнайшвидше.



"На наше переконання, давати дозвіл на страйк, який блокує по суті кордон, і створює небезпеку для двох країн, неправильно. Тому потрібно з'ясувати, чи такі взагалі можливості є", — підкреслив посадовець.



Як вказав Деркач, враховуючи те, що є численні порушення, головним аргументом має бути порушення протестувальниками умов проведення страйку та міжнародних стандартів, що щонайменше повинно призвести до негайного зупинення і скасування цих дозволів на проведення страйків.



"Інше питання — наскільки правомірно чи неправомірно такі дозволи видавались", — додав заступник міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктурирозповів, що 22 листопада відбудеться зустріч України, Польщі та Єврокомісії, яка буде присвячена "саме питанням".Про це повідомив Сергій Деркач, пише Суспільне "Ми дуже сподіваємось, що отримаємо відповіді на наші листи як від польської сторони, так і від європейської сторони про численні порушення протестувальниками умов, про які вони заявляли, і міжнародних стандартів. І мені здається, що це вже достатні підстави, щоб припинити цей страйк", — зазначив Деркач.Водночас заступник міністра припустив, що також будуть пропозиції від Європейського союзу, аби розблокувати кордон якнайшвидше."На наше переконання, давати дозвіл на страйк, який блокує по суті кордон, і створює небезпеку для двох країн, неправильно. Тому потрібно з'ясувати, чи такі взагалі можливості є", — підкреслив посадовець.Як вказав Деркач, враховуючи те, що є численні порушення, головним аргументом має бути порушення протестувальниками умов проведення страйку та міжнародних стандартів, що щонайменше повинно призвести до негайного зупинення і скасування цих дозволів на проведення страйків."Інше питання — наскільки правомірно чи неправомірно такі дозволи видавались", — додав заступник міністра.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію